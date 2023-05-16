Егор Пруцев планирует получить сербское гражданство
Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев планирует получить сербское гражданство.
Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев планирует получить сербское гражданство.
Отец Егора Игорь Пруцев в комментарии для Sport24 подтвердил данную информацию.
— Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров.
— Если вы рассматриваете возможность получения сербского гражданства, то как будет обстоять дела со сборной? Егор склонен выступать за сборную России или Сербии?
— Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет — непонятно. Сейчас Егор не игрок основного состава в своем клубе, поэтому мы с сыном вперед не заглядываем.
Главная и первостепенная задача Егора — закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб. Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет.
Думать, а том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную — для нас неперспективно. Все это не обсуждалось, но в любом случае, решение будет принято только Егором.
20-летний футболист, который является младшим братом полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. В составе сербской команды хавбек провел 10 матчей. Ранее Sport24 сообщал, что Пруцев может продолжить карьеру в швейцарском «Базеле».