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18:53 (мск), источник: Sport24

Егор Пруцев планирует получить сербское гражданство

Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев планирует получить сербское гражданство.

Црвена Звезда
Сербия
Россия
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Источник: crvenazvezdafk.com

Отец Егора Игорь Пруцев в комментарии для Sport24 подтвердил данную информацию.

— Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров.

— Если вы рассматриваете возможность получения сербского гражданства, то как будет обстоять дела со сборной? Егор склонен выступать за сборную России или Сербии?

— Приглашений из сборной России нет. Будут они или нет — непонятно. Сейчас Егор не игрок основного состава в своем клубе, поэтому мы с сыном вперед не заглядываем.

Главная и первостепенная задача Егора — закрепиться в «Црвене Звезде» и стать игроком основного состава. Он на данный момент связывает себя только с выступлениями за сербский клуб. Он молодой игрок, который сконцентрирован на клубном футболе и не думает, пригласит ли его Карпин в сборную или нет.

Думать, а том, вызовут его в сборную России или европейскую сборную — для нас неперспективно. Все это не обсуждалось, но в любом случае, решение будет принято только Егором.

20-летний футболист, который является младшим братом полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. В составе сербской команды хавбек провел 10 матчей. Ранее Sport24 сообщал, что Пруцев может продолжить карьеру в швейцарском «Базеле».

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