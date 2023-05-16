Гол Роналду с пенальти принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи»

На 52-й минуте Криштиану Роналду с пенальти счет открыл, а на 81-й минуте отличился Андерсон Талиска, установивший окончательный результат на табло.

В таблице «Аль-Наср» располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка за три тура до окончания чемпионата.