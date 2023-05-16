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16 мая, источник: Sport24

Гол Роналду с пенальти принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи»

В матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» в гостях одержал победу со счетом 2:0 над «Аль-Таи».

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На 52-й минуте Криштиану Роналду с пенальти счет открыл, а на 81-й минуте отличился Андерсон Талиска, установивший окончательный результат на табло.

В таблице «Аль-Наср» располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка за три тура до окончания чемпионата.

В активе 38-летнего Роналду 13 голов в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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