Гол Роналду с пенальти принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи»
В матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» в гостях одержал победу со счетом 2:0 над «Аль-Таи».
В матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» в гостях одержал победу со счетом 2:0 над «Аль-Таи».
На 52-й минуте Криштиану Роналду с пенальти счет открыл, а на 81-й минуте отличился Андерсон Талиска, установивший окончательный результат на табло.
В таблице «Аль-Наср» располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка за три тура до окончания чемпионата.
В активе 38-летнего Роналду 13 голов в 14 матчах чемпионата Саудовской Аравии.