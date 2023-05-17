Руководство «Баварии» приняло решение не штрафовать Нойера. Стороны уладили конфликт
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не будет оштрафован за критику клуба, сообщает Sport Bild.
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не будет оштрафован за критику клуба, сообщает Sport Bild.
Немец позволил себе резкие высказывания в адрес клуба после увольнения тренера вратарей Тони Топаловича.
Отмечается, что руководство мюнхенской команды приняло решение не накладывать санкции на одного из своих многолетних лидеров, а этот конфликт был улажен.
В данный момент Нойер продолжает восстанавливаться после перелома ноги, который он получил 10 декабря, катаясь на лыжах.