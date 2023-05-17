Руководство «Баварии» приняло решение не штрафовать Нойера. Стороны уладили конфликт

Немец позволил себе резкие высказывания в адрес клуба после увольнения тренера вратарей Тони Топаловича.

Отмечается, что руководство мюнхенской команды приняло решение не накладывать санкции на одного из своих многолетних лидеров, а этот конфликт был улажен.