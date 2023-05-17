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11:16 (мск), источник: Sport24

Руководство «Баварии» приняло решение не штрафовать Нойера. Стороны уладили конфликт

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не будет оштрафован за критику клуба, сообщает Sport Bild.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Немец позволил себе резкие высказывания в адрес клуба после увольнения тренера вратарей Тони Топаловича.

Отмечается, что руководство мюнхенской команды приняло решение не накладывать санкции на одного из своих многолетних лидеров, а этот конфликт был улажен.

В данный момент Нойер продолжает восстанавливаться после перелома ноги, который он получил 10 декабря, катаясь на лыжах.

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