«ПСЖ» вступил в переговоры с представителями Кейна о летнем трансфере
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может летом перейти в «ПСЖ».
ПСЖ
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Франции: таблица и календарь
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может летом перейти в «ПСЖ».
Как сообщает Foot Mercato, представители нападающего уже вступили в переговоры с парижанами о потенциальном переходе. «ПСЖ» обозначил англичанина как главную трансферную цель на предстоящее межсезонье.
Кейн интересует многие европейские клубы. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» также сделал форварда своей главной целью.
Действующее соглашение игрока со «шпорами» заканчивается 30 июня 2024 года.