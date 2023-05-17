Футбольный клуб «Иртыш» может быть возрожден. Подробности
Футбольный клуб «Иртыш» может быть возрожден, сообщает Masset.kz со ссылкой на Акима Павлодарской области Асайына Байхана.
Футбольный клуб «Иртыш» может быть возрожден, сообщает Masset.kz со ссылкой на Акима Павлодарской области Асайына Байхана.
По словам Байхана, он с коллегами обсудил возможность возрождения «Иртыша», пятикратного чемпиона страны. «На сегодня мы видим два варианта решения дальнейшей судьбы “Иртыша”. Первый — это реабилитация существующего клуба, имеющего 3,1 миллиарда тенге долгов и проходящего сейчас процедуру банкротства.
Второй — создание нового клуба с одноименным названием, полного правопреемника ФК “Иртыш” по правилам FIFA, в том числе с принятием на себя обязательств по задолженности перед игроками и тренерским составом в размере 846 миллионов тенге.
По итогам совещания поручил управлению спорта в течении 10 дней разработать дорожную карту с оптимальными вариантами возрождения “Иртыша” с привлечением спонсорских средств. Если проект получит одобрение, акцент в работе клуба будет сделан на привлечении местных игроков», — отметил он.
Напомним, что в мае 2020 года «Иртыш» снялся с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем. 21 сентября 2022-го официально был признан банкротом.