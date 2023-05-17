Футбольный клуб «Иртыш» может быть возрожден. Подробности

По словам Байхана, он с коллегами обсудил возможность возрождения «Иртыша», пятикратного чемпиона страны. «На сегодня мы видим два варианта решения дальнейшей судьбы “Иртыша”. Первый — это реабилитация существующего клуба, имеющего 3,1 миллиарда тенге долгов и проходящего сейчас процедуру банкротства.



Второй — создание нового клуба с одноименным названием, полного правопреемника ФК “Иртыш” по правилам FIFA, в том числе с принятием на себя обязательств по задолженности перед игроками и тренерским составом в размере 846 миллионов тенге.



По итогам совещания поручил управлению спорта в течении 10 дней разработать дорожную карту с оптимальными вариантами возрождения “Иртыша” с привлечением спонсорских средств. Если проект получит одобрение, акцент в работе клуба будет сделан на привлечении местных игроков», — отметил он.