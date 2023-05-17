Форвард «Брентфорда» отстранен от футбола на восемь месяцев за ставки

Футболисту было предъявлено обвинение в 262 нарушениях правил FA относительно ставок в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года. В последствии ассоциация отозвала обвинения в 30 случаях, а сам игрок признал оставшиеся 232.

Дисквалификация Тоуни вступает в силу немедленно и продлится до 16 января 2024 года. Также он оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов. С 17 сентября 2023 года ему будет разрешено приступить к тренировкам в составе «Брентфорда», чтобы поддерживать спортивную форму.