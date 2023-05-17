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20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Брентфорда» отстранен от футбола на восемь месяцев за ставки

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни отстранен от любой футбольной деятельности на восемь месяцев за игру на ставках, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Брентфорд
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Источник: Пресс-служба ФК "Брентфорд"

Футболисту было предъявлено обвинение в 262 нарушениях правил FA относительно ставок в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021 года. В последствии ассоциация отозвала обвинения в 30 случаях, а сам игрок признал оставшиеся 232.

Дисквалификация Тоуни вступает в силу немедленно и продлится до 16 января 2024 года. Также он оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов. С 17 сентября 2023 года ему будет разрешено приступить к тренировкам в составе «Брентфорда», чтобы поддерживать спортивную форму.

Тоуни выступает за «Брентфорд» с 2020 года, он провел за команду 124 матча, в которых забил 68 мячей и отдал 21 голевую передачу. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего форварда 35 матчей, 21 мяч и 5 голевых передач.

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