Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Сити
Реал
00
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
Урал
21
Футбол. Зарубежный
18.05
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Еврокубки
18.05
Севилья
Ювентус
Футбол. Еврокубки
18.05
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
18.05
Базель
Фиорентина
Все события
21:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» победил «Кызыл-Жар» в матче Кубка Казахстана

Шымкентский «Ордабасы» выиграл у «Кызыл-Жара» в матче ¼ финала Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ордабасы
Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Причем первый гол случился лишь на 74-й минуте после того, как ударом со штрафного отличился Асхат Тагыберген.

На 78-й минуте Всеволод Садовский установил окончательный результат.

Ответная игра в Петропавловске намечена на 7 июня.

Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь