«Ордабасы» победил «Кызыл-Жар» в матче Кубка Казахстана
Шымкентский «Ордабасы» выиграл у «Кызыл-Жара» в матче ¼ финала Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ордабасы
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Шымкентский «Ордабасы» выиграл у «Кызыл-Жара» в матче ¼ финала Кубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Причем первый гол случился лишь на 74-й минуте после того, как ударом со штрафного отличился Асхат Тагыберген.
На 78-й минуте Всеволод Садовский установил окончательный результат.
Ответная игра в Петропавловске намечена на 7 июня.