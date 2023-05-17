Матчи чемпионата Италии начнут с минуты молчания

Область на севере Италии со вторника находится под ударом стихии, из-за которой ливневые дожди привели к выходу из берегов 14 рек, затопив большие участки территории, включая крупные города региона. Министр по гражданской обороны и морской политике Нелло Музумечи заявил, что в области эвакуированы четыре тысячи человек. 50 тысяч испытали перебои с подачей электроэнергии, 100 тысяч имеют проблемы с сигналом телефонной связи. Ранее местные СМИ сообщала о пяти жертвах непогоды. В среду организаторы отменили Гран-при Эмилии-Романьи.