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21:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи чемпионата Италии начнут с минуты молчания

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что матчи 36-го тура чемпионата Италии по футболу будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах наводнения в области Эмилия-Романья.

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Источник: Спорт РИА Новости

«В такой трудный момент итальянский футбол поддерживает пострадавшее население, пострадавшее в этой трагедии, и выражает соболезнования семьям, потерявших близких», — цитирует Гравину Football Italia.

Область на севере Италии со вторника находится под ударом стихии, из-за которой ливневые дожди привели к выходу из берегов 14 рек, затопив большие участки территории, включая крупные города региона. Министр по гражданской обороны и морской политике Нелло Музумечи заявил, что в области эвакуированы четыре тысячи человек. 50 тысяч испытали перебои с подачей электроэнергии, 100 тысяч имеют проблемы с сигналом телефонной связи. Ранее местные СМИ сообщала о пяти жертвах непогоды. В среду организаторы отменили Гран-при Эмилии-Романьи.

Также с минуты молчания будут начинаться матчи ближайшего тура второго и третьего дивизионов чемпионата Италии.

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