Шейх выступил с последним словом

Процесс смены владельца английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, вошел в решающую стадию. Один из двух претендентов на покупку команды, катарский шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани, сделал, что называется, последнее предложение. Как сообщает The Guardian, шейх Джасим готов заплатить за клуб в общей сложности не более £5,5 млрд. Это на £500 млн больше, чем значилось в его предыдущем предложении. Из означенной суммы £1 млрд предложено выделить на то, чтобы полностью ликвидировать задолженность «Манчестер Юнайтед» (она на данный момент составляет около £536 млн), а также создать фонд развития клуба.

Таким образом, владельцы «Манчестер Юнайтед» семья Глейзер (ключевыми фигурантами в клубной структуре являются братья Аврам и Джоэл Глейзеры) смогут получить за свой актив около £4,5 млрд. Это значительно меньше, чем приписываемое им британскими СМИ стремление выручить за «Манчестер Юнайтед» £6 млрд. Случись такая продажа, манчестерцы возглавили бы список самых дорогих клубов мира (речь именно о реальных продажах команд, а не об их оценочной стоимости). Сейчас рейтинг возглавляет клуб Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Вашингтон Уизардс», проданный в апреле 2023 года за $6,1 млрд (£4,8 млрд).

Впрочем, вариант, при котором Глейзеры все же могут получить искомые ими £6 млрд, все же существует. Конкурент шейха Джасима британский миллиардер, владелец концерна Ineos Джим Рэтклифф, считавшийся до последнего предложения катарского претендента лидером в гонке за право приобретения «Манчестер Юнайтед», предлагает вариант поэтапного выкупа клуба. По информации Daily Mail, Джим Рэтклифф хотел бы купить на первом этапе чуть более 50% бумаг клуба. Он также предлагает братьям Глейзер сохранить руководящие посты в «Манчестер Юнайтед» на срок от двух до четырех лет. Дело в том, что около 31% акций «Манчестер Юнайтед» находится в свободном обращении (бумаги клуба котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже). Суть схемы, предложенной Джимом Рэтклиффом, состоит в том, что он купит пакет акций по цене, обеспечивающей общую капитализацию клуба как раз на отметке £6 млрд. Семья Глейзер при этом получает время на то, чтобы продать остающиеся у них бумаги по устраивающей ее цене.

На данный момент все сводится к выбору членов семьи Глейзер. Они могут получить £4,5 млрд сразу или £6 млрд в перспективе (неочевидной). Есть, впрочем, и другой вариант. Американские компании Elliott Investment Management и Carlyle Group готовы обеспечить инвестиции в развитие клуба при сохранении контроля над ним со стороны Глейзеров.