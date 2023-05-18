«Реал» сильно изменится летом. Клуб готовит перестройку после провального сезона

«Реал» не смог выйти в финал Лиги чемпионов, уступив в полуфинале «Манчестер Сити». Команда Карло Анчелотти упустила шанс взять трофей второй год подряд.

Теперь мадридцев ждёт летняя перестройка. Клуб могут покинуть несколько футболистов, а президент Флорентино Перес готовит сразу несколько топ-трансферов на вход. Рассмотрим, кто же уйдёт из «Реала», а кто сможет надеть футболку мадридцев в скором времени.

Кто может покинуть «Реал»?

Сразу у нескольких футболистов истекают контракты в июне 2023 года. В эту группу входят: Карим Бензема, Лука Модрич, Тони Кроос, Начо Фернандес, Мариано Диас, Марко Асенсио и Дани Себальос. Солидная компания. Однако покинуть «Реал» могут только Начо и Мариано. Испанские СМИ сообщали, что с Бензема, Модричем и Кроосом заключат новые однолетние соглашения. Но официального подтверждения не было.

Асенсио и Себальос также подпишут контракты с мадридцами на улучшенных условиях. Оба полузащитника убедили руководство, что они ещё могут принести пользу клубу. А вот с Начо всё серьёзнее: испанец — воспитанник, выступает за «Реал» с 2011 года, выиграл три чемпионата Испании и пять кубков ЛЧ. Однако Фернандес никогда не считался футболистом основы, приходя на помощь в случае тяжёлой кадровой ситуации. Поэтому летом вполне реалистичен сценарий, при котором Начо всё же покинет Мадрид. Мариано — глухой запасной. В текущем сезоне он провёл всего 156 минут. Так что его потерю почти никто не заметит.

Также «Реал» хотел бы избавиться от футболистов, контракты которых не заканчиваются летом. В их число входят Эден Азар, Альваро Одриосола и Ферлан Менди. Соглашения Азара и Одриосолы истекают через год, оба игрока появляются на поле по большим праздникам. При этом у бельгийца — самая большая зарплата в команде (€ 31 млн в год). Однако, по сообщениям Relevo, Азар хочет остаться в Мадиде до конца контракта и завершить карьеру в 2024 году.

С Менди «Реал» хочет расстаться из-за постоянных травм. В текущем сезоне Ферлан пропустил уже 23 матча. А на его позиции Анчелотти наигрывает Эдуарду Камавинга, который смотрится на ней крайне уверенно. Ещё один потенциальный кандидат на выход — Орельен Тчуамени. Летом-2022 «Реал» выиграл борьбу за француза у «Ливерпуля», но именно с английским клубом слухи связывают будущее полузащитника. Как сообщает The Telegraph, мерсисайдцы, находящиеся в поиске хавбека, вернулись к кандидатуре француза. Сам футболист хочет остаться в «Реале», но клуб может рассмотреть трансфер: адаптация Орельена в Мадриде затянулась, пока что он так и не может заменить Каземиро.

Кто может перейти в «Реал»?

В мадридский клуб из аренд вернутся сразу два неплохих футболиста — атакующий полузащитник Браим Диас («Милан») и левый защитник Фран Гарсия («Райо Вальекано»). Миланцы хотят сохранить у себя испанца, но окончательное решение примет руководство «Реала». Не исключено, что клуб сохранит игрока, раскрывшегося в Италии. Гарсия также может остаться в «Реале», став альтернативой Камавинга и Алабе на левом фланге защиты.

Джуд Беллингем | Источник: Reuters

Мадридцы думают об усилении нескольких проблемных зон. «Реал» ищет правого защитника, центрального хава, центрфорварда и вингера. Список игроков, которых связывают с Мадридом, обширен: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Жереми Фримпонг, Мусса Диаби (оба — «Байер»), Габриэль Вейга («Сельта»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Хуан Фойт («Вильярреал») и Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»).

Главные новости связаны с Беллингемом и Мбаппе. С английским полузащитником трансферный сериал длится почти год: сначала фаворитом на игрока считался «Ливерпуль», но затем англичане вышли из переговоров, посчитав цену на Джуда завышенной. Вероятная сумма трансфера Беллингема в «Реал» составляет € 100 млн + € 40 млн бонусами. Однако спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель отмечает, что клуб хотел бы сохранить звезду: «Мы сделаем всё возможное, чтобы Джуд остался, потому что мы очень амбициозны. Мы хотим сохранить лучших игроков, чтобы они выступали за наш клуб. Но вернёмся к Джуду: в данный момент ему нечего решать. Пока на столе ничего нет — ни предложений, ни новостей». Однако именно переход Беллингема в «Реал» летом — самый реалистичный из сценариев.

С трансфером Мбаппе всё сложнее. Килиан уже мог оказаться в Мадриде прошлым летом, но в итоге заключил новый контракт с «ПСЖ» до 2024 года (с опцией продления до 2025-го). Форвард быстро разочаровался в своём решении и сообщил окружению о намерении перейти в «Реал». «Мбаппе пожалел, что остался в “ПСЖ”, потому что чувствовал себя преданным, поскольку проект не был тем, что ему обещал клуб. Он хочет однажды сыграть в “Реале”. “Мадрид” всегда поддерживал отношения с окружением футболиста», — отмечал автор The Athletic Марио Кортегана.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, «Реал» не хочет платить «ПСЖ» за трансфер Мбаппе. В Мадриде считают, что Винисиус Жуниор ничем не уступает французу. Предстоящим летом трансфер Мбаппе маловероятен, но в 2024 году, когда Килиан может перейти в «Реал» в статусе свободного агента, мадридцы вернутся к вопросу.

Килиан Мбаппе | Источник: Reuters

Также клуб вряд ли подпишет в ближайшее время контракт с Эрлингом Холандом. В соглашении норвежца с «Сити» есть пункт, согласно которому форвард может покинуть Манчестер за € 200 млн в 2024 году или за € 175 млн в 2025-м. Эрлинг счастлив в Англии и пока что не хочет менять обстановку. К тому же в «Реале» ещё на один сезон остаётся Бензема. Так что сага с заменой Карима, вероятно, начнётся летом 2024 года.

Но мадридцы работают на перспективу уже сейчас. В 2024-м команду точно покинут Модрич и Кроос, поэтому «Реал» рассматривает вариант с приглашением из «Баварии» Йозуа Киммиха. Как сообщают журналисты Филипп Кесслер и Мануэль Бонке, мадридцы хотят, чтобы немец стал лидером полузащиты после ухода легенд.

Йозуа Киммих | Источник: AP 2022

Предстоящим летом Киммих не станет рассматривать переход в другой клуб. «Бавария» его также не отпустит. Однако ситуация может измениться в следующем году, если Йозуа не подпишет новый контракт. Тогда у «Баварии» останется последний шанс получить деньги за футболиста.

Альтернативный вариант — Габриэль Вейга из «Сельты». Как сообщает Cope, «Реал» может выплатить за игрока отступные в размере € 40 млн, а затем отправить в аренду, чтобы полузащитник продолжил развитие, пока в основе не освободится место.

Ещё одна зона, которая нуждается в усилении — правый фланг обороны. Основной футболист на позиции — 31-летний Даниэль Карвахаль. Ситуационно его могут подменить несколько игроков, но руководство всё же хочет найти новое лицо, закроющее проблему на годы. По сообщениям СМИ, в шорт-лист входят Диогу Дало («МЮ»), Жереми Фримпонг («Байер») и Хуан Фойт («Вильярреал»). За защитников «МЮ» и «Вильярреала» предстоит борьба с «Барселоной», а футболист «Байера», вероятно, перейдёт в «Юнайтед». «Реалу» нужно постараться, чтобы заполучить хотя бы одного.

Если мадридцы расстанутся с Азаром, то рассмотрят возможность покупки игрока на фланг атаки в ротацию. Клуб интересуется двумя представителями Бундеслиги — Муссой Диаби («Байер») и Дани Ольмо («Лейпциг»). Стоимость первого оценивается в € 50 млн, а второго «Реал» может приобрести за € 40 млн. Но эта позиция не является приоритетной, поэтому переходы зависят от исходящих трансферов.