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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрген Клопп дисквалифицирован на два матча АПЛ и оштрафован

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил дисквалификацию на два матча английской Премьер-лиги и был оштрафован за высказывание в адрес арбитра Пола Тирни.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Напомним, в конце апреля «Ливерпуль» сыграл с «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура АПЛ (4:3), добыв победу благодаря голу Диогу Жоты на последних минутах. Юрген Клопп бурно отпраздновал это событие, за что был удостоен жёлтой карточки.

Во время загрузки произошла ошибка.

После игры немецкий специалист нелицеприятно высказался в адрес главного арбитра матча Пола Тирни, в результате чего FA (футбольная ассоциация Англии) начала внутреннее расследование.

Сегодня стало известно, что за свои высказывания Клопп получит дисквалификацию на два матча АПЛ (один — условно) и будет оштрафован на € 86 тыс. (£ 75 тыс.). Таким образом, последний домашний матч сезона — с «Астон Виллой» 20 мая — Юрген пропустит.

Условная дисквалификация вступит в силу, если Клопп до конца следующего сезона вновь нарушит внутренние правила и его действия будут рассматриваться FA.

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