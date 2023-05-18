Юрген Клопп дисквалифицирован на два матча АПЛ и оштрафован

Напомним, в конце апреля «Ливерпуль» сыграл с «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура АПЛ (4:3), добыв победу благодаря голу Диогу Жоты на последних минутах. Юрген Клопп бурно отпраздновал это событие, за что был удостоен жёлтой карточки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=76799ca5cf20c3f3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-8557580&hd=2&id=456245939&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После игры немецкий специалист нелицеприятно высказался в адрес главного арбитра матча Пола Тирни, в результате чего FA (футбольная ассоциация Англии) начала внутреннее расследование.

Сегодня стало известно, что за свои высказывания Клопп получит дисквалификацию на два матча АПЛ (один — условно) и будет оштрафован на € 86 тыс. (£ 75 тыс.). Таким образом, последний домашний матч сезона — с «Астон Виллой» 20 мая — Юрген пропустит.