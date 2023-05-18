Гвардиола: от требла «Ман Сити» отделяет только три победы. Мы способны сделать это

«Сейчас мы в таком положении, что игроки могут думать об этом, представлять это. Мы в трёх победах от требла — по одной в каждом турнире. Мы способны сделать это. Нам нужно выиграть ещё один матч в Премьер-лиге, затем мы играем с нашими соседями в Кубке Англии и с итальянской командой в финале Лиги чемпионов.



Нельзя даже передать, какое это удовольствие — оказаться в финале и сыграть там против “Интера”. Мы насладимся этим событием», — приводит слова Гвардиолы издание The Telegraph.