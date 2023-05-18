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18 мая, источник: Спорт-Экспресс

Кокорин назван лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра

Форвард «Ариса» Александр Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

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Источник: соцсети

32-летний нападающий выступает за кипрский клуб на правах аренды из «Фиорентины». Срок соглашения истекает летом этого года.

В текущем сезоне Кокорин провел 27 матчей в чемпионате Кипра, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

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