Кокорин назван лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра
Форвард «Ариса» Александр Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.
Форвард «Ариса» Александр Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.
32-летний нападающий выступает за кипрский клуб на правах аренды из «Фиорентины». Срок соглашения истекает летом этого года.
В текущем сезоне Кокорин провел 27 матчей в чемпионате Кипра, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.