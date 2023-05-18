«Ньюкасл» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ

Стартовый свисток прозвучал в 21:30. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Победу одержала команда Эдди Хау (4:1).

На 22-й минуте полузащитник «Брайтона» Дениз Ундав записал на свой счёт автогол, а под занавес первого тайма «сороки» преимущество увеличили благодаря голу защитника команды Эдди Хау Дэна Бёрна.

На перерыв команды ушли при 2:0 на табло в пользу «Ньюкасла». В самом начале второго тайма Ундав реабилитировался за свою ошибку и отыграл один гол, вернув в матч интригу.

Правда, на большее «чаек» не хватило, а вот «Ньюкасл» забил ещё дважды. Отличились Каллум Уилсон и Бруно Гимарайнс. Итоговый счёт встречи — 4:1.