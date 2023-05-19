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00:43 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» и «Рома» сыграют в финале футбольной Лиги Европы

«Севилья» в полуфинале прошла «Ювентус», «Рома» — «Байер».

Севилья
Ювентус
Рома
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Источник: Reuters

ТАСС, 19 мая. Испанская «Севилья» и итальянская «Рома» встретятся в финальном матче футбольной Лиги Европы. Ответные полуфинальные встречи турнира прошли в четверг.

«Севилья» дома со счетом 2:1 после дополнительного времени обыграла итальянский «Ювентус», основное время матча завершилось со счетом 1:1. Первый матч с участием этих команд прошел в Турине и завершился вничью (1:1).

«Рома» на выезде сыграла вничью с германским «Байером» со счетом 0:0 и вышла в финал по сумме двух встреч. Первая игра команд завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште. В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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