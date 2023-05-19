Футболисты «Славии» поднялись на 5-е место в чемпионате Беларуси

Сегодня в первом поединке 9-го тура мозыряне на своем поле одержали викторию с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч в середине первой половины игры забил Илья Руцкий. После этого успеха в активе «Славии» стало 13 очков.

Завтра бобруйская «Белшина» примет на своей арене гродненский «Неман», в Молодечно «Ислочь» из Минского района сыграет с борисовским БАТЭ, а в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» встретится с новополоцким «Нафтаном».

В воскресенье, 21 мая, лидер турнира минское «Динамо» примет на своей арене столичный «Энергетик-БГУ», футболисты «Сморгони» сыграют у себя дома с солигорским «Шахтером», а в Бресте местное «Динамо» будет соперничать с футболистами «Гомеля».

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 21 очко (8 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 17 (7), «Неман» — 16 (6), БАТЭ — 14 (8). Внизу турнирной таблицы «Белшина», «Энергетик-БГУ» и «Шахтер».