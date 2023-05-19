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23:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандо Торрес прокомментировал конфликт с Альваро Арбелоа

Главный тренер молодёжной команды мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес высказался на тему конфликта с коллегой из «Реала» Альваро Арбелоа. Торрес признал ошибку, но пообещал и впредь защищать своих подопечных в ситуациях, когда видит несправедливость.

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«Я посмотрел видео, и мне не нравится то, что я увидел. Я не узнаю себя, потому что обычно так никогда не поступаю. Я был неправ. Было ошибкой участвовать в этой провокации, тем более что моя команда осталась без тренера в дополнительное время. Я сказал ребятам, что совершил ошибку, но я всегда буду защищать свою команду, когда вижу ситуации, которые считаю несправедливыми», — цитирует Торреса Marca.

Напомним, бывшие товарищи по «Ливерпулю» и сборной Испании Торрес и Арбелоа устроили ссору у боковой линии во время ответного матча молодёжных команд «Реала» и «Атлетико» в четвертьфинале Кубка, который завершился победой «сливочных» с общим счётом 4:2. Торрес был в ярости из-за поведения Арбелоа, толкнул его и якобы пригрозил «снести голову». По итогам конфликта Торрес был удалён, а позже федерация футбола Испании дисквалифицировала тренера на одну игру.

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