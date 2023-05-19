Фернандо Торрес прокомментировал конфликт с Альваро Арбелоа

«Я посмотрел видео, и мне не нравится то, что я увидел. Я не узнаю себя, потому что обычно так никогда не поступаю. Я был неправ. Было ошибкой участвовать в этой провокации, тем более что моя команда осталась без тренера в дополнительное время. Я сказал ребятам, что совершил ошибку, но я всегда буду защищать свою команду, когда вижу ситуации, которые считаю несправедливыми», — цитирует Торреса Marca.