«Венеция» с Черышевым сыграет в плей-офф за путевку в Серию А

Встреча в Парме закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, у которых отличились Франко Васкес (12-я минута с пенальти) и Дрисса Камара (78). Гол гостей на счету Йоэля Похьянпало (44).

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 71-й минуте и результативными действиями не отметился.