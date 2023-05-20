«Венеция» с Черышевым сыграет в плей-офф за путевку в Серию А
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Парма» обыграла «Венецию» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу в Серии В.
ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Парма» обыграла «Венецию» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу в Серии В.
Встреча в Парме закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, у которых отличились Франко Васкес (12-я минута с пенальти) и Дрисса Камара (78). Гол гостей на счету Йоэля Похьянпало (44).
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 71-й минуте и результативными действиями не отметился.
«Венеция» по итогам чемпионата набрала 49 очков и заняла восьмое место в таблице, попав в плей-офф за право сыграть в Серии А. Команду возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли.