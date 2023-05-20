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02:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Венеция» с Черышевым сыграет в плей-офф за путевку в Серию А

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. «Парма» обыграла «Венецию» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу в Серии В.

ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Встреча в Парме закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, у которых отличились Франко Васкес (12-я минута с пенальти) и Дрисса Камара (78). Гол гостей на счету Йоэля Похьянпало (44).

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 71-й минуте и результативными действиями не отметился.

«Венеция» по итогам чемпионата набрала 49 очков и заняла восьмое место в таблице, попав в плей-офф за право сыграть в Серии А. Команду возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли.

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