«Ювентусу» предъявили новые обвинения в махинациях

По информации источника, прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) считает, что боссы команды организовали незаконные зарплатные действия с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне-2019/2020. Отмечается, что первое судебное заседание по новому делу должно пройти в июне 2023 года.

Первое судебное разбирательство в отношении «старой синьоры» прошло в январе 2023 года. Команду лишили 15 очков в чемпионате Италии, однако через три месяца «Ювентусу» удалось оспорить решение.