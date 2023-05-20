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14:35 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион России в составе «Зенита» Кришито завершил карьеру футболиста

В последнем матче в карьере защитник забил гол.

Дженоа
ЗенитЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 мая. Защитник итальянского футбольного клуба «Дженоа» Доменико Кришито, с 2011 по 2018 год представлявший петербургский «Зенит», завершил карьеру. Комментарий игрока в субботу приводит пресс-служба «Дженоа».

19 мая в матче второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу «Дженоа» на своем поле обыграл «Бари» со счетом 4:3. Этот матч стал последним в карьере Кришито, он вышел на замену на третьей добавленной ко второму тайму минуте, а на пятой забил победный мяч, реализовав одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона «Дженоа» занял второе место и вышел в высший дивизион.

«Я знал, что этот момент наступит, момент, с которым рано или поздно сталкивается каждый профессиональный футболист, — сказал Кришито. — Спасибо всем людям, которые были со мной в этом долгом и увлекательном путешествии. Спасибо моей семье, моей жене, моим детям, всем товарищам по команде, президентам, тренерам, и, в частности, спасибо руководству “Дженоа” за то, что дали мне возможность надеть эту футболку в последний раз. Я прекращаю играть, но я не уйду из мира футбола, потому что футбол для меня — это жизнь».

Кришито 36 лет, он перешел в «Зенит» в июле 2011 года из «Дженоа», в составе петербургского клуба он играл до конца сезона-2017/18. Защитник провел 224 матча за «Зенит» в разных турнирах, на его счету 20 голов и 29 голевых передач за клуб. С командой он дважды становился чемпионом России (2012, 2015), один раз выигрывал Кубок России (2016), два раза — суперкубок страны (2015, 2016).

Кришито также играл за итальянский «Ювентус» и канадский «Торонто». В составе «Дженоа» игрок провел 291 матч, забил 31 гол и 13 результативных передач. За сборную Италии Кришито провел 29 матчей, в том числе 3 встречи на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.

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