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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

В матче «Астаны» и «Кызыл-Жара» определился единоличный лидер чемпионата Казахстана

«Астана» обыграла «Кызыл-Жар» в центральном матче десятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Астана
Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 3:2. У хозяев поля отличились Вараздат Ароян (17-я минута), Марин Томасов (27-я) и Эльхан Астанов (90+7-я). У гостей голами отметились Хосе Витор (39-я) и Иван Граф (89-я, с пенальти).

При этом петропавловцы лишь со второй попытки реализовали пенальти, тогда как в первом случае Йосип Чондрич отбил мяч. Но голкипер убрал ногу с линии ворот до удара, за что судья повторно указал на «точку».

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе столичный клуб набрал 25 очков и поднялся со второго места на первое в турнирной таблице, а петропавловцы (22), напротив, опустились с первой строчки на вторую.

В следующем туре, 28 мая, «Кызыл-Жар» дома примет «Ордабасы», а «Астана» на выезде встретится с «Атырау».

Астана
3:2
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
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