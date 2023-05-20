В матче «Астаны» и «Кызыл-Жара» определился единоличный лидер чемпионата Казахстана

Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 3:2. У хозяев поля отличились Вараздат Ароян (17-я минута), Марин Томасов (27-я) и Эльхан Астанов (90+7-я). У гостей голами отметились Хосе Витор (39-я) и Иван Граф (89-я, с пенальти).

При этом петропавловцы лишь со второй попытки реализовали пенальти, тогда как в первом случае Йосип Чондрич отбил мяч. Но голкипер убрал ногу с линии ворот до удара, за что судья повторно указал на «точку».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/a71J43BIyK8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе столичный клуб набрал 25 очков и поднялся со второго места на первое в турнирной таблице, а петропавловцы (22), напротив, опустились с первой строчки на вторую.