«Манчестер Юнайтед» победил «Борнмут», «Ливерпуль» сыграл вничью

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На девятой минуте отличился Каземиро.

«Манчестер Юнайтед», набравший 69 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Борнмут» (39 баллов) располагается на 14-й строчке.

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с бирмингемской «Астон Виллой» — 1:1. Мяч на 27-й минуте забил игрок гостей Джейкоб Рэмси, а на 89-й счет сравнял Роберто Фирмино, который вышел на замену во втором тайме вместе с Джеймсом Милнером. Для них этот матч стал последним на «Энфилде» в качестве игроков «красных».

Ранее было объявлено, что Милнер и Фирмино покинут клуб после завершения сезона. Также из команды уйдут Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. Главный тренер хозяев Юрген Клопп отсутствовал на скамейке запасных из-за двухматчевой дисквалификации. Ничья позволила «Ливерпулю» (66 очков) сохранить шансы на выход в Лигу чемпионов. Команда идет на пятой строчке и отстает от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» на три балла.

Результаты других матчей:

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 1:1;