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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» победил «Борнмут», «Ливерпуль» сыграл вничью

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На девятой минуте отличился Каземиро.

«Манчестер Юнайтед», набравший 69 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Борнмут» (39 баллов) располагается на 14-й строчке.

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с бирмингемской «Астон Виллой» — 1:1. Мяч на 27-й минуте забил игрок гостей Джейкоб Рэмси, а на 89-й счет сравнял Роберто Фирмино, который вышел на замену во втором тайме вместе с Джеймсом Милнером. Для них этот матч стал последним на «Энфилде» в качестве игроков «красных».

Ранее было объявлено, что Милнер и Фирмино покинут клуб после завершения сезона. Также из команды уйдут Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. Главный тренер хозяев Юрген Клопп отсутствовал на скамейке запасных из-за двухматчевой дисквалификации. Ничья позволила «Ливерпулю» (66 очков) сохранить шансы на выход в Лигу чемпионов. Команда идет на пятой строчке и отстает от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» на три балла.

Результаты других матчей:

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 1:1;

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас» — 2:2.

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