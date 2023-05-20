«Герта» вылетела из Бундеслиги впервые за 10 лет
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Герта» покинул высший дивизион чемпионата Германии, где выступал с 2013 года.
Герта
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Герта» покинул высший дивизион чемпионата Германии, где выступал с 2013 года.
В субботу «Герта» в матче 33-го тура Бундеслиги сыграла вничью с «Бохумом» (1:1). За тур до окончания чемпионата у команды 26 очков, она занимает последнее, 18-е место. Отставание «Герты» от «Шальке», идущего на 16-м месте в зоне стыковых матчей, составляет 5 очков.
В сезоне-2022/23 «Герту» возглавлял бывший тренер московского «Динамо» Сандро Шварц, он покинул команду в апреле. Его сменил венгерский специалист Паль Дардаи. В составе «Герты» играют бывший футболист московского ЦСКА Чидера Эджуке и экс-защитник казанского «Рубина» Филип Уремович.