«Герта» вылетела из Бундеслиги впервые за 10 лет

В субботу «Герта» в матче 33-го тура Бундеслиги сыграла вничью с «Бохумом» (1:1). За тур до окончания чемпионата у команды 26 очков, она занимает последнее, 18-е место. Отставание «Герты» от «Шальке», идущего на 16-м месте в зоне стыковых матчей, составляет 5 очков.