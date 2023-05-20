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22:10 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» в третий раз подряд стал чемпионом Англии по футболу

Идущий вторым лондонский «Арсенал» в матче предпоследнего тура уступил «Ноттингем Форест» и лишился шансов на первое место.

Манчестер Сити
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 20 мая. Футбольный клуб «Манчестер Сити» за один тур до окончания чемпионата Англии завоевал чемпионский титул. Это стало возможно после того, как идущий на втором месте в турнирной таблице лондонский «Арсенал» в субботу проиграл клубу «Ноттингем Форест».

Футбол

Англия 2022/2023
Тур 37, 20.05.2023, 19:30

Ноттингем Форест1Арсенал0

«Арсенал» уступил в матче 37-го тура на выезде со счетом 0:1 и лишился математических шансов занять по итогам чемпионата первое место. На счету «Манчестер Сити» 85 очков после 35 матчей, у «Арсенала» 81 очко после 37 встреч. В воскресенье «Манчестер Сити» предстоит на своем поле сыграть матч 37-го тура против лондонского «Челси».

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали победителями чемпионата Англии в третий раз подряд и в пятый раз за шесть лет. «Манчестер Сити» также принадлежит рекорд лиги по количеству очков, набранных за один сезон (100 очков, сезон-2017/18). В сезоне-2019/20 чемпионом Англии стал «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» сохраняют шансы на требл (победа в чемпионате, кубке страны и Лиге чемпионов за один сезон): 3 июня команде предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии на стадионе «Уэмбли», 10 июня — против итальянского «Интера» в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Единственным английским клубом, которому покорилось это достижение, остается «Манчестер Юнайтед» (сезон-1998/99). Гвардиола уже выигрывал требл в качестве главного тренера «Барселоны» в сезоне-2008/09.

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд уже забил 36 мячей в текущем сезоне чемпионата Англии, он установил абсолютный рекорд по голам за один сезон Английской премьер-лиги. По 34 гола было у Энди Коула («Ньюкасл», сезон-1993/94) и Алана Ширера («Блэкберн», сезон-1994/95). Тогда чемпионат Англии состоял из 42 туров. В нынешнем формате, когда в премьер-лиге проводится 38 туров, рекордсменом был египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который 32 раза поразил ворота соперников в сезоне-2017/18.

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в 9-й раз в истории и догнал по количеству титулов «Эвертон». Рекордсменом по количеству побед в чемпионате Англии является «Манчестер Юнайтед», на счету команды 20 трофеев, на втором месте по этому показателю идет «Ливерпуль» (19 титулов), на третьем — «Арсенал» (13).

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