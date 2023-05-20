«Манчестер Сити» в третий раз подряд стал чемпионом Англии по футболу

ТАСС, 20 мая. Футбольный клуб «Манчестер Сити» за один тур до окончания чемпионата Англии завоевал чемпионский титул. Это стало возможно после того, как идущий на втором месте в турнирной таблице лондонский «Арсенал» в субботу проиграл клубу «Ноттингем Форест».

Футбол Англия 2022/2023 Тур 37, 20.05.2023, 19:30 Ноттингем Форест 1 Арсенал 0

«Арсенал» уступил в матче 37-го тура на выезде со счетом 0:1 и лишился математических шансов занять по итогам чемпионата первое место. На счету «Манчестер Сити» 85 очков после 35 матчей, у «Арсенала» 81 очко после 37 встреч. В воскресенье «Манчестер Сити» предстоит на своем поле сыграть матч 37-го тура против лондонского «Челси».

Подопечные Хосепа Гвардиолы стали победителями чемпионата Англии в третий раз подряд и в пятый раз за шесть лет. «Манчестер Сити» также принадлежит рекорд лиги по количеству очков, набранных за один сезон (100 очков, сезон-2017/18). В сезоне-2019/20 чемпионом Англии стал «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» сохраняют шансы на требл (победа в чемпионате, кубке страны и Лиге чемпионов за один сезон): 3 июня команде предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии на стадионе «Уэмбли», 10 июня — против итальянского «Интера» в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Единственным английским клубом, которому покорилось это достижение, остается «Манчестер Юнайтед» (сезон-1998/99). Гвардиола уже выигрывал требл в качестве главного тренера «Барселоны» в сезоне-2008/09.

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд уже забил 36 мячей в текущем сезоне чемпионата Англии, он установил абсолютный рекорд по голам за один сезон Английской премьер-лиги. По 34 гола было у Энди Коула («Ньюкасл», сезон-1993/94) и Алана Ширера («Блэкберн», сезон-1994/95). Тогда чемпионат Англии состоял из 42 туров. В нынешнем формате, когда в премьер-лиге проводится 38 туров, рекордсменом был египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который 32 раза поразил ворота соперников в сезоне-2017/18.