Жиру оформил первый хет-трик за три года

Таким образом, это его первые три гола в одной игре с 2020 года.

Ещё до перерыва «Милан» обеспечил для себя комфортное преимущество в счёте. После первого тайма матча с «Сампдорией» счёт на табло был 3:1 благодаря дублю Оливье Жиру и голу Рафаэла Леау.

Во втором тайме подопечные Стефано Пиоли упрочили лидерство, забив два безответных мяча: отличались Диас и вновь Жиру.

Последний раз французский форвард забивал три и более мяча в одном матче в 2020 году. Тогда Жиру четырежды отличился в составе «Челси» в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (4:0).