Фирмино попрощался с «Энфилдом» спасительным голом, «Бавария» в шаге от провала сезона, «Барселона» проиграла в ранге чемпиона

Англия: чудо-гол Каземиро

В четверг удар по робким надеждам «Ливерпуля» финишировать в четверке нанес «Ньюкасл», в отложенном матче уничтоживший оборону «Брайтона» (4:1). В субботу уже «МЮ» мощно начал игру в гостях у «Борнмута», а быстрый гол ударом через себя оформил классно подстроившийся под мяч Каземиро. Такую бы реализацию одноклубникам бразильца!

Футбол Англия 2022/2023 Тур 37, 20.05.2023, 17:00 Борнмут 0 Манчестер Юнайтед 1

Вместо этого «красные дьяволы» транжирили моменты и едва не поплатились за это в концовке, когда их не в первый уже раз выручил Де Хеа. Остановленный испанцем выход один на один приблизил команду Эрика тен Хага к Лиге чемпионов на расстояние вытянутой руки. Чтобы не дожидаться последнего тура, достаточно в четверг не проиграть на «Олд Траффорд» отложенный матч с «Челси».

Футбол Англия 2022/2023 Тур 37, 20.05.2023, 17:00 Ливерпуль 1 Астон Вилла 1

У «Ливерпуля» в домашней игре с «Астон Виллой» все было сложно. В атаке мало что получалось, а провал в обороне привел к тому, что Конате уложил на газон Уоткинса. На счастье красных, к «точке» отправился сам пострадавший и пробил мимо ворот. Этот форвард «Виллы» в своем роде уникален, так как, исполнив за свою карьеру девять 11-метровых, реализовал только четыре из них.

С игры гостям забить было проще, и еще один просчет «Ливерпуля» привел к тому, что Дуглас Луиз выдал классную диагональ на набегавшего в район дальней штанги Джейкоба Рэмси. А против хозяев были еще и решения ВАР. И если отмененный из-за офсайда гол Гакпо не вызвал много вопросов, то эпизод, когда в первом тайме в корпус голландцу шипами влетел отделавшийся всего лишь желтой карточкой Мингс, заставил недоумевать всех. Включая Юргена Клоппа, который из-за дисквалификации находился на трибуне.

Кто спас хозяев в такой игре? Естественно, прощавшийся с «Энфилдом» Роберто Фирмино. Он заставил болельщиков вспомнить о золотых временах, откликнувшись на передачу Салаха, а ван Дейк еще и исполнил фирменное празднование бразильца ударом из капоэйры. Впереди была уйма времени, так как арбитр добавил целых 10 минут, но большего «Ливерпуль» не добился, потому надеяться ему остается только на чудо.

Футбол Англия 2022/2023 Тур 37, 20.05.2023, 19:30 Ноттингем Форест 1 Арсенал 0

«Манчестер Сити» стал чемпионом на диване. И ведь не скажешь, что «Арсенал» был безнадежен. Скорее у «канониров» просто закончились эмоции, а вместе с ними и вера в чемпионское чудо. Отсюда неспособность найти в себе скрытые резервы. То, что сумел сделать «Ноттингем», которому не помешали 18 процентов владения мячом.

«Лесники» сражаются за выживание и делают это отчаянно. Сначала выдали триллер против отправленного в чемпионшип «Саутгемптона» (4:3). Потом отыгрались в гостях у «Челси» (2:2), а теперь справились с «Арсеналом». Авонийи, в субботу хладнокровно завершивший решающую контратаку, — настоящий супермен. У него пять голов в трех последних туров, что практически гарантировало продление прописки в АПЛ. «Ноттингем» уже недосягаем для «Лестера», а «Эвертон» с «Лидсом» остаются на дистанции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bff0e05cc009d7d3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-157122622&hd=2&id=456239638&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Испания: баски сняли каталонское проклятие

Футбол Испания 2022/2023 Тур 35, 20.05.2023, 15:00 Жирона 1 Вильярреал 2

Борьба за четвертое место резко обострилась при непосредственном участии «Жироны». Туром ранее каталонцы отыграли отставание в два мяча в гостях у «Реал Сосьедад» (2:2). Теперь же они не устояли под напором «Вильярреала», который приблизился к команде из Сан-Себастьяна на двухочковую дистанцию. «Подводники» вырвали победу на четвертой добавленной минуте, а героем матча снова стал Джексон. Сделавший две результативные передачи 21-летний сенегалец — одно из открытий сезона. Начиная с апреля — он самый результативный игрок ла лиги (7+2).

Футбол Испания 2022/2023 Тур 35, 20.05.2023, 22:00 Барселона 1 Реал Сосьедад 2

На ставший золотым для «Барселоны» матч прошлого тура «Эспаньол» не пускал зрителей в сине-гранатовой атрибутике. Зато в субботу на «Камп Ноу» болельщики «Барсы» отвели душу. У команды же не все было ладно, так как игру пропускали Педри, Гави и Араухо. Да и «Реал Сосьедад» не был согласен на большее, чем уважительный чемпионский коридор.

Неправы оказались те, кто посчитал случайной контратаку, в концовке которой Серлот с Мерино раскатали оборону хозяев и как минимум отсрочили рекорд «Барсы» по числу сухих матчей за сезон в ла лиге. Скорее баски к перерыву могли забить пару мячей, но Шо и Барренечеа не использовали убойные моменты. В общем, гости делали все, чтобы закрепиться в четверке и прервать кошмарную серию из 24 поражений в столице Каталонии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6e3e9b5e7a6e58e7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246286&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обе задачи решены, а добил «Барсу» проведший классный матч Серлот. Хотя в конкретной атаке все сделал Субименди, с отбора которого все началось и чьим пасом на норвежского форварда закончилось. После таких номеров всем становится понятно, почему Хави называет этого опорного хава топ-игроком и видит в нем замену покидающему команду Бускетсу.

Италия: хет-трик Жиру

Футбол Италия 2022/2023 Тур 36, 20.05.2023, 21:45 Милан 5 Сампдория 1

«Милан» сейчас в кризисе, только он не столь глубок, чтобы не справиться с покидающей серию А безнадежной «Сампдорией». Соответственно, быстрый гол Рафаэла Леау, которому вручили приз лучшего игрока прошедшего месяца, не заставил себя долго ждать. А на успех 40-летнего Квальяреллы практически мгновенно ответил Жиру — да как, хет-триком. Прошлый раз француз выдавал столь результативную игру в декабре 2020-го, когда еще за «Челси» оформил покер в Лиге чемпионов в ворота «Севильи». Старались не отставать и одноклубники. У Леау гол, пас и заработанный пенальти. У Браима Диаса — две результативные передачи и один мяч.

Отставание от замыкающего четверку и играющего в воскресенье «Лацио» сократилось до одного очка. Так что россонери еще повоюют за попадание в Лигу чемпионов. Держа при этом в уме фактор «Ювентуса», который вполне может снова лишиться очков. Как раз с туринцами команда Стефано Пиоли сыграет в следующем туре.

Германия: в Лиге чемпионов осталась одна вакансия

Футбол Германия 2022/2023 Тур 33, 20.05.2023, 19:30 Бавария 1 РБ Лейпциг 3

Бывший тренер «Боруссии» Марко Розе, с которым в Дортмунде расстались после первого же года работы, стал тем, кто вернул «шмелям» надежды на титул. Поначалу на это, правда, и намека не было. «Бавария» прижала «Лейпциг» к воротам, и лучший снайпер мюнхенцев Гнабри открыл счет, попав в ближний угол рикошетом от штанги. Тайм же мог закончиться для чемпиона идеально, но игра головой — явно не конек промахнувшегося Комана.

Впрочем, сетовать на его неудачу — перебор. Перед этим «быки» выдали мощный отрезок, и счет не сравнялся только благодаря великолепной игре Зоммера. Однако то, что не случилось в первом тайме, произошло во втором. После своего углового «Бавария» получила контратаку, и хотя ее чуть не испортил плохой передачей Нкунку, Лаймер вогнал мяч под перекладину.

Прежняя «Бавария» в такой ситуации завелась бы и раздавила соперника. Команда Томаса Тухеля, напротив, привычно для себя поплыла после неудачи и закономерно пропустила еще. Павар на входе в штрафную зацепил партнера по сборной Нкунку, и сам пострадавший погрузил «Альянц Арену» в шок. А после еще одного 11-метрового — уже за авторством Собослои — первая в истории победа «быков» в Мюнхене уже не вызывала сомнений.

«Лейпциг» гарантировал себе путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. «Бавария» в шаге от окончания своей десятилетней гегемонии, а в Дортмунде предвкушают праздник. Главное для «Боруссии» — самой не сесть в лужу, как уж пару раз случалось в нынешнем сезоне.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 33, 20.05.2023, 16:30 Хоффенхайм 4 Унион Б 2

Что касается борьбы за последние путевки в Лигу чемпионов, то «Униону» нужно было набирать очки после пятничной победы «Фрайбурга». К началу игры в Зинсхайме, которую пришлось на какое-то время остановить из-за файер-шоу местных фанатов, берлинцы опережали своего преследователя лишь за счет лучшей разницы мячей. Но, кажется, повышенная ответственность сыграла с гостями злую шутку.

Гол открывшего счет Бебу — следствие цепочки невообразимых ошибок. Затем «Хоффенхайм» получил право на пенальти, и только перед уходом на перерыв гости реанимировали интригу благодаря уже фирменной подаче углового. Прожила она до концовки, когда соперники совместными усилиями забили еще три мяча, и Крамарич довел число своих голов в бундеслиге до 100. Теперь в последней туре «Униону» нужно обыгрывать «Вердер».

Франция: травма Жиго

Футбол Франция 2022/2023 Тур 36, 20.05.2023, 22:00 Лилль 2 Марсель 1

«Лилль», преследующий оступившийся накануне «Монако», приблизился к монегаскам на расстояние двух очков. Причем «доги» сумели одержать волевую победу над соперником, который лучше всех в лиге 1 играет в таких ситуациях. Однако в субботу «Марсель» уже на 19-й минуте ослабила замена Жиго, который не смог продолжить игру, получив удар ногой в голову.

Да, уже без него гости смогли открыть счет, однако после перерыва «Лилль» все перевернул. Решающим в итоге стал уже 11-й в этом чемпионате голевой пас экс-краснодарца Кабелла. Ну, а сравнявший счет Дэвид войдет в историю — в прошлый раз игроку «Лилля» удавалось добраться до отметки в 50 мячей в лиге 1 в далеком 1981 году. Летом удержать канадского снайпера будет невозможно, а пока он делает все, чтобы подарить команде место в групповом турнире Лиги Европы.

Статистика дня

1-й в истории «Альмерии» хет-трик в ла лиге оформил бразилец Лазаро Винисиус.

2-й раз в истории АПЛ одна команда забивает и пропускает более 60 мячей. Как и 15 лет назад отличился «Тоттенхэм».

5-й — после «Хаддерсфилда», «Арсенала», «Ливерпуля» и «МЮ» — командой, выигравшей три подряд титула чемпиона Англии, стал «Манчестер Сити».

7 раз «Тоттенхэм» проиграл в матчах, где отличился Кейн. Хуже в АПЛ было только в сезоне-2017/18, когда «Лестер» потерпел девять поражений, несмотря на голы Варди.

14 побед одержал в этом чемпионате АПЛ «Брентфорд». Прошлый раз столько же выигрышей в высшем английском дивизионе у «шершней» было в сезоне-1938/39.

29 титулов завоевали клубы из Манчестера. 20 — «МЮ» и девять — «Сити». Манкунианцы обошли Ливерпуль, у которого девять раз первым становился «Эвертон» и 19 — «Ливерпуль».

47 секунд потребовалось нападающему «Шальке» Теродде, чтобы забить самый быстрый гол «кобальтовых» с момента начала сбора таких данных в бундеслиге (2004/05).