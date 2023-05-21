«Барселоне» вручили кубок за победу в чемпионате Испании

Клуб обеспечил себе титул, победив «Эспаньол» (4:2) в гостевом матче 34-го тура в прошлое воскресенье, 14 мая. Церемония награждения состоялась после матча 35-го тура с «Реалом Сосьедад» (1:2).

После завершения игры футболисты «Барселоны» остались на поле, а Серхио Бускетс как капитан команды поднялся к президентской ложе, чтобы получить трофей от Луиса Рубиалеса, президента Испанской федерации футбола. Бускетс вернулся на поле вместе с кубком, где присоединился к своим товарищам по команде, чтобы отпраздновать завоевание титула.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e0a57b7eaee7fb46&partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246289&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.