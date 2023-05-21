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02:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселоне» вручили кубок за победу в чемпионате Испании

«Барселоне» на стадионе «Спотифай Камп Ноу» вручили трофей за победу в чемпионате Испании.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Клуб обеспечил себе титул, победив «Эспаньол» (4:2) в гостевом матче 34-го тура в прошлое воскресенье, 14 мая. Церемония награждения состоялась после матча 35-го тура с «Реалом Сосьедад» (1:2).

После завершения игры футболисты «Барселоны» остались на поле, а Серхио Бускетс как капитан команды поднялся к президентской ложе, чтобы получить трофей от Луиса Рубиалеса, президента Испанской федерации футбола. Бускетс вернулся на поле вместе с кубком, где присоединился к своим товарищам по команде, чтобы отпраздновать завоевание титула.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 27-й раз. После 35-го из 38 туров на счету команды 85 очков, и она опережает «Реал», который провёл на матч меньше, на 14 баллов.

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