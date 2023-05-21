Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Эспаньол
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аяччо
Ренн
05
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Урал
30
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Родина
Кубань
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
13:30
Лечче
Специя
00
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:30
Аугсбург
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Осер
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Бетис
Все события
15:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Ювентус» в понедельник могут лишить 12 очков в Серии А

Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) 22 мая может лишить туринский «Ювентус» 12 очков в итальянской Серии А, пишет Corriere dello Sport.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Клуб также могут наказать серьезным штрафом на очередном судебном заседании по делу о финансовых махинациях туринцев. В случае вынесения санкций разбирательство все равно продолжится и продлится как минимум до августа 2023 года.

Если команду оштрафуют на 12 очков, она опустится на седьмое место в турнирной таблице и сможет претендовать только на участие в Лиге конференций или, в лучшем случае, квалификации Лиги Европы. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также проводит собственное расследование в отношении «Ювентуса» и может отстранить клуб от выступления в еврокубках.

Если «Юве» действительно лишится большого количества очков в таблице, то на четвертую путевку от Италии в Лигу чемпионов будут претендовать «Милан» и «Аталанта».

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил вклад грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в победу команды в Серии А. Специалист подчеркнул, что считает его одним из лучших игроков первенства.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Узнав, что автор хита «Арлекино» остался на улице, Пугачева купила ему квартиру
ВЦИОМ: рейтинг доверия к Путину снизился за неделю
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь