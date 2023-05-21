«Ювентус» в понедельник могут лишить 12 очков в Серии А

Клуб также могут наказать серьезным штрафом на очередном судебном заседании по делу о финансовых махинациях туринцев. В случае вынесения санкций разбирательство все равно продолжится и продлится как минимум до августа 2023 года.

Если команду оштрафуют на 12 очков, она опустится на седьмое место в турнирной таблице и сможет претендовать только на участие в Лиге конференций или, в лучшем случае, квалификации Лиги Европы. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также проводит собственное расследование в отношении «Ювентуса» и может отстранить клуб от выступления в еврокубках.

Если «Юве» действительно лишится большого количества очков в таблице, то на четвертую путевку от Италии в Лигу чемпионов будут претендовать «Милан» и «Аталанта».