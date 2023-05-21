Футболистки «Динамо-БГУФК» вернулись в лидеры женского чемпионата Беларуси

Сегодня в центральном поединке первого круга действующие чемпионки страны обыграли своих главных конкуренток в борьбе за золото спортсменок ФК «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч забила Анастасия Шуппо, реализовавшая пенальти на исходе часа игрового рейтинга. Подопечные Юрия Малеева одержали 9 викторий в 9 проведенных встречах, забив 75 мячей и не пропустив ни одного в свои ворота.