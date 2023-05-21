Футболистки «Динамо-БГУФК» вернулись в лидеры женского чемпионата Беларуси

Сегодня в центральном поединке первого круга действующие чемпионки страны обыграли своих главных конкуренток в борьбе за золото спортсменок ФК «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч забила Анастасия Шуппо, реализовавшая пенальти на исходе часа игрового рейтинга. Подопечные Юрия Малеева одержали 9 викторий в 9 проведенных встречах, забив 75 мячей и не пропустив ни одного в свои ворота.
Результаты других матчей 10-го тура: «Сморгонь» — «ДЮСШ-ПолесГУ» (Пинск) — 8:0, «Динамо» (Брест) — Беларусь (U-19) — 0:0.
Положение в лидирующей группе: «Динамо-БГУФК» — 27 очков (9 матчей), ФК «Минск» — 27 (10), «Днепр» (Могилев) — 17 (9).
Список лучших бомбардиров возглавляет Мелана Суровцева (ФК «Минск»), в активе которой 13 забитых мячей.