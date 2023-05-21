Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осер
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Реал
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ростов
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Интер
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Аугсбург
Боруссия Д
03
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Ланс
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Челси
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Осасуна
30
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
14
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Тулуза
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Анже
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Эспаньол
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Аяччо
Ренн
05
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Кубань
22
Футбол. Зарубежный
13:30
Лечче
Специя
00
Все события
20:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана

«Актобе» в матче десятого тура КПЛ-2023 сыграл вничью с «Каспием», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актобе
КаспийЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Актобе"

Встреча в Актобе завершилась со счетом 0:0. «Актобе» при этом с 87-й минуты играл в большинстве после удаления защитника актаусцев Стефана Коцева, который нарушил правила против Франка Ньянгбо.

Таким образом «Актобе» набрал 18 очков и теперь делит с «Кайратом» четвертое и пятое место. У «Каспия» девять баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.

Актобе
0:0
Первый тайм: 0:0
Каспий
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь