«Актобе» неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана
«Актобе» в матче десятого тура КПЛ-2023 сыграл вничью с «Каспием», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Актобе
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«Актобе» в матче десятого тура КПЛ-2023 сыграл вничью с «Каспием», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Актобе завершилась со счетом 0:0. «Актобе» при этом с 87-й минуты играл в большинстве после удаления защитника актаусцев Стефана Коцева, который нарушил правила против Франка Ньянгбо.
Таким образом «Актобе» набрал 18 очков и теперь делит с «Кайратом» четвертое и пятое место. У «Каспия» девять баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.