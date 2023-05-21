Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осер
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Боруссия М
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Реал
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ростов
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Интер
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Аугсбург
Боруссия Д
03
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Ланс
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Челси
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Осасуна
30
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
14
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Саутгемптон
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Тулуза
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Анже
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Эспаньол
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Аяччо
Ренн
05
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Кубань
22
Футбол. Зарубежный
13:30
Лечче
Специя
00
Все события
20:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Это отговорки для слабых». Кекер объяснил разгромное поражение «Кайрата»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал разгромное поражение от «Кайсара» в матче десятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Кайрат
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Матч в Алматы завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

— В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками. Мы не имеем права так играть дома. Слишком болезненное поражение. Так если разобраться, любое поражение — болезненное.

— Показалось, что футболисты вышли на поле немотивированные. Мы не узнали вашу команду. С чем это связано?

— Пока не могу объяснить, что произошло. Завтра поговорим с футболистами и обсудим. Пока не могу ничего сказать. Такое бывает, когда в команде есть нестабильность. На данный момент у нас это прослеживается.

— Может, это влияние того, что команда три последних матча играет одним составом? Плюс, «Кайсар» отдыхал около недели, а мы за неделю сыграли три игры…

— Это отговорки для слабых. У нас есть команда. Мы готовимся, должны выходить и играть каждую игру. Если посмотреть на европейские чемпионаты, команды играют в таком режиме, и все равно готовы. В первую очередь, мы виноваты сами. Других факторов нет.

— То, что «Кайсар» едва ли не самая высокорослая команда чемпионата и, в целом, всегда низко сидят и обороняются. У вас было понимание, как вскрыть эту оборону и как отыграться со счета 0:3?

— Понимание было, но мы не смогли воплотить те идеи, которые у нас были. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. Возможно, если бы мы забили первыми, игра сложилась бы по-другому. Но уже ничего не изменить.

Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее «Кайрат» 9 апреля проиграл «Жетысу» — 2:3.

Алматинцы с 18-ю очками делят третье и четвертое место с «Кайратом». «Кайсар», набрав 16 баллов переместился на седьмое место.

Кайрат
0:3
Первый тайм: 0:0
Кайсар
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь