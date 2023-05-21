«Это отговорки для слабых». Кекер объяснил разгромное поражение «Кайрата»

Матч в Алматы завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

— В первую очередь, хочу извиниться перед болельщиками. Мы не имеем права так играть дома. Слишком болезненное поражение. Так если разобраться, любое поражение — болезненное.

— Показалось, что футболисты вышли на поле немотивированные. Мы не узнали вашу команду. С чем это связано?

— Пока не могу объяснить, что произошло. Завтра поговорим с футболистами и обсудим. Пока не могу ничего сказать. Такое бывает, когда в команде есть нестабильность. На данный момент у нас это прослеживается.

— Может, это влияние того, что команда три последних матча играет одним составом? Плюс, «Кайсар» отдыхал около недели, а мы за неделю сыграли три игры…

— Это отговорки для слабых. У нас есть команда. Мы готовимся, должны выходить и играть каждую игру. Если посмотреть на европейские чемпионаты, команды играют в таком режиме, и все равно готовы. В первую очередь, мы виноваты сами. Других факторов нет.

— То, что «Кайсар» едва ли не самая высокорослая команда чемпионата и, в целом, всегда низко сидят и обороняются. У вас было понимание, как вскрыть эту оборону и как отыграться со счета 0:3?

— Понимание было, но мы не смогли воплотить те идеи, которые у нас были. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. Возможно, если бы мы забили первыми, игра сложилась бы по-другому. Но уже ничего не изменить.

Для алматинцев это второе поражение в сезоне. Примечательно, что команда Кирилла Кекера вновь уступила дома. Ранее «Кайрат» 9 апреля проиграл «Жетысу» — 2:3.