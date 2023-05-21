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20:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Альвареса принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура АПЛ — 1:0.

Челси
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный гол на 12-й минуте забил форвард хозяев Хулиан Альварес.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно завоевал чемпионский титул в АПЛ после поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1). Теперь у команды Пепа Гвардиолы 88 очков.

«Челси» с 43 очками остался на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 1:0
Челси
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