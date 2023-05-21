Гол Альвареса принес «Манчестер Сити» победу над «Челси»
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура АПЛ — 1:0.
Челси
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура АПЛ — 1:0.
Единственный гол на 12-й минуте забил форвард хозяев Хулиан Альварес.
Ранее «Манчестер Сити» досрочно завоевал чемпионский титул в АПЛ после поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1). Теперь у команды Пепа Гвардиолы 88 очков.
«Челси» с 43 очками остался на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.