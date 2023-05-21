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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» вышел на второе место в чемпионате Казахстана

Шымкентский «Ордабасы» в матче десятого тура КПЛ-2023 принимал кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ордабасы
ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча в Шымкенте завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте забил Альваро Ауро Да Круз.

«Ордабасы» благодаря этой победе с 23-мя баллами поднялся на второе место в турнирной таблице. «Окжетпес», набравший 11 баллов, занимает девятую строчку.

Ордабасы
1:0
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
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