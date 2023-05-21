«Ордабасы» вышел на второе место в чемпионате Казахстана
Шымкентский «Ордабасы» в матче десятого тура КПЛ-2023 принимал кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ордабасы
ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Шымкентский «Ордабасы» в матче десятого тура КПЛ-2023 принимал кокшетауский «Окжетпес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Шымкенте завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте забил Альваро Ауро Да Круз.
«Ордабасы» благодаря этой победе с 23-мя баллами поднялся на второе место в турнирной таблице. «Окжетпес», набравший 11 баллов, занимает девятую строчку.