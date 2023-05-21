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21:50 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» одержало третью победу подряд в чемпионате Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» одержало третью победу подряд в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Сегодня в домашнем матче 9-го тура подопечные Вадима Скрипченко переиграли столичный «Энергетик-БГУ» со счетом 2:0. В первом тайме лидерам первенства пришлось нелегко, и только благодаря уверенной игре голкипера Дениса Шпаковского их ворота остались в неприкосновенности. Незадолго до перерыва номинальные гости остались в меньшинстве после удаления Тимура Мелекесцева, и во втором тайме динамовцы сполна воспользовались своим численным преимуществом. На 56-й минуте счет открыл Душан Бакич, а потом лучший бомбардир нынешнего чемпионата Владислав Морозов забил свой восьмой гол в сезоне.

В самом результативном поединке сегодняшнего игрового дня футболисты брестского «Динамо» у себя дома сыграли вничью с «Гомелем» — 3:3. По ходу встречи гомельчане вели 2:0, потом после хет-трика Михаила Гордейчука хозяева вышли вперед, а в середине второго тайма Юрий Ловец сравнял результат. Солигорский «Шахтер» уверенно переиграл на выезде футболистов «Сморгони» — 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Егор Карпицкий, в активе которого стало 7 забитых мячей.

Результаты остальных игр: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Нафтан» (Новополоцк) — 5:0, «Ислочь» (Минский район) — БАТЭ (Борисов) — 1:1, «Белшина» (Бобруйск) — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 1:0. Футболисты «Минска» пропускали этот тур.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 24 очка (9 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 20 (8), «Неман» — 19 (8), БАТЭ — 15 (9). Внизу турнирной таблицы «Шахтер», «Белшина» и «Энергетик-БГУ».

В следующем туре встречаются:

24 мая. «Неман» — «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — «Славия»;

26 мая. «Гомель» — «Сморгонь», «Шахтер» — «Белшина»;

27 мая. «Нафтан» — «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Брест), «Минск» — «Динамо» (Минск). Футболисты «Слуцка» пропускают этот тур.

Динамо Мн
2:0
Первый тайм: 0:0
Энергетик-БГУ
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