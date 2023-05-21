«Арис» Кокорина стал чемпионом Кипра и сыграет в квалификации Лиги чемпионов
21 мая АПОЭЛ уступил на выезде «Аполлону» в матче чемпионата Кипра — 2:3.
Арис Л
АПОЭЛ
Этот результат лишил АПОЭЛ шансов на чемпионство — турнир за тур до окончания чемпионата выиграл «Арис», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин.
В заключительном туре АПОЭЛ примет «Арис» на своем поле, но результат встречи не повлияет на положение команд — между ними 6 очков разницы. Это первое чемпионство в истории «Ариса».