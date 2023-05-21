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21:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» проиграл «Валенсии» и опустился на третье место в Ла Лиге

«Реал» в гостях уступил «Валенсии» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Реал
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Источник: Reuters

Единственный гол на 33-й минуте забил форвард «летучих мышей» Диего Лопес. В концовке игры мадридцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Винисиус.

«Реал» с 71 очком опустился на третье место в ла лиге за три тура до конца чемпионата. «Сливочных» обошел «Атлетико». «Валенсия» набрала 40 очков и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Валенсия
1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
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