«Реал» проиграл «Валенсии» и опустился на третье место в Ла Лиге

Единственный гол на 33-й минуте забил форвард «летучих мышей» Диего Лопес. В концовке игры мадридцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Винисиус.

«Реал» с 71 очком опустился на третье место в ла лиге за три тура до конца чемпионата. «Сливочных» обошел «Атлетико». «Валенсия» набрала 40 очков и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице.