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21 мая, источник: Спорт-Экспресс

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Осером»

«ПСЖ» в гостях обыграл «Осер» в матче 36-м туре лиги 1 — 2:1.

ПСЖ
ОсерЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Дублем отметился форвард парижан Килиан Мбаппе. Единственный гол «Осера» забил Лассин Синайоко.

«ПСЖ» с 84 очками продолжает лидировать в лиге 1, опережая «Ланс», идущий вторым, на 6 очков. Команде Кристофа Гальтье достаточно набрать одно очко в двух оставшихся турах, чтобы стать чемпионом Франции.

«Осер» с 34 баллами идет на 16-м месте в турнирной таблице.

Осер
1:2
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
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