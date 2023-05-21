Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Осером»

«ПСЖ» с 84 очками продолжает лидировать в лиге 1, опережая «Ланс», идущий вторым, на 6 очков. Команде Кристофа Гальтье достаточно набрать одно очко в двух оставшихся турах, чтобы стать чемпионом Франции.