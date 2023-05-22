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10:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Киевское «Динамо» предложило футболистам «Барселоны» заявиться в РПЛ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киевское «Динамо» предложило футболистам «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто заявиться в чемпионат России.

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Источник: Reuters

Ранее Бальде и Роберто поблагодарили российских болельщиков за поддержку и заявили, что они являются частью успеха команды, которая в сезоне-2022/23 выиграла чемпионат Испании. Видео с участием игроков было показано в России на Okko Sport.

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«Мы искренне рекомендуем игрокам “Барселоны” переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — говорится в сообщении киевского клуба в Twitter.

Ранее заявление игроков осудил их польский одноклубник Роберт Левандовский. Также недовольство выразили руководство Украинской премьер-лиги, донецкого «Шахтера», львовских «Карпат» и других украинских клубов.

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