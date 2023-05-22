Белорусы помогли «Арису» впервые стать чемпионом Кипра по футболу
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ариса» из Лимасола, в котором выступают два белоруса, впервые стали чемпионами Кипра, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ариса» из Лимасола, в котором выступают два белоруса, впервые стали чемпионами Кипра, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В предпоследнем туре кипрского первенства «Арис» одолел на своем поле «Омонию» из Никосии со счетом 1:0, а его единственный конкурент в борьбе за золото столичный АПОЭЛ уступил на выезде «Аполлону» с результатом 2:3. После этих матчей в активе «Ариса» стало 74 очка, а у его преследователя осталось 68 зачетных баллов. В заключительном туре 27 мая лидеры встретятся между собой в Никосии, но результат этого поединка уже не имеет турнирного значения.
В составе новоиспеченного чемпиона играют капитан национальной сборной Беларуси Евгений Яблонский и игрок белорусской «молодежки» Артем Шумский. Главным тренером является 35-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский, который в этом сезоне признан лучшим тренером чемпионата Кипра. В символическую сборную 85-го кипрского первенства вошли сразу четыре представителя «Ариса», среди которых известный российский нападающий Александр Кокорин.