Белорусы помогли «Арису» впервые стать чемпионом Кипра по футболу

В предпоследнем туре кипрского первенства «Арис» одолел на своем поле «Омонию» из Никосии со счетом 1:0, а его единственный конкурент в борьбе за золото столичный АПОЭЛ уступил на выезде «Аполлону» с результатом 2:3. После этих матчей в активе «Ариса» стало 74 очка, а у его преследователя осталось 68 зачетных баллов. В заключительном туре 27 мая лидеры встретятся между собой в Никосии, но результат этого поединка уже не имеет турнирного значения.