Скандалище из-за расизма в Испании! Окружение Винисиуса уже советует ему уйти из «Реала»

«Реал» проиграл «Валенсии» на «Месталье». Но это никого не волнует. Главным моментом матча стали расистские оскорбления, которые активизировались во втором тайме. Итог — слёзы нападающего мадридцев Винисиуса, драка и удаление.

Винисиуса весь матч оскорбляли болельщики. В конце он решил ответить

Бразильца совсем не добродушно встретили на стадионе в Валенсии. Расистские выкрики начались ещё в момент, когда команда покидала автобус. Потом продолжились во время матча. В соцсетях отмечают, что, когда Вини получал мяч, с трибун доносились: «Умри, тупая обезьяна», «Ты — чёрный дурень».

Первая реакция пришла на 69-й минуте. Нападающий обыгрывал соперника на фланге, но игру пришлось остановить. Всё дело в том, что в мяч, который был в ногах у футболиста, попал другой, оказавшийся в тот момент на поле. Позже выяснилось, что его выбросили болельщики «Валенсии», а защитник Эрай Джемерт воспользовался ситуацией и ударил выкатившийся мяч в игровой. Это взбесило Винисиуса. Он подошёл к трибунам и начал указывать на кого-то пальцем. Под жуткий свист и оскорбления.

В этот момент на глазах у бразильца появились слёзы. Успокаивать пришлось всем — к нему подходили партнёры, соперники, а на табло появилось сообщение, что клуб осуждает всяческую дискриминацию. Игра прервалась на восемь минут, но потом продолжилась.

Источник: КАДРЫ ИЗ ВИДЕО

А самое горячее началось в конце. Рюдигер толкнул Мусу, тот захотел ответить, и рядом оказался Винисиус. Через пару секунд — потасовка. Уго Дуро схватил игрока «Реала» за горло, а потом получил удар по лицу в ответ. Судья показал Винисиусу красную. Бразилец уходил с поля с саркастическими аплодисментами.

После — огненные цитаты. Винисиус наехал на Лигу, Анчелотти вступился за игрока, а Лига резко ответил бразильцу.

Сразу после матча в соцсетях нападающего «Реала» появился резкий пост.

Это случилось не в первый раз, не во второй и не в третий. Расизм — это нормально в Ла Лиге. Руководство лиги считает это нормальным, федерация тоже, а соперники это поощряют. Мне очень жаль. Чемпионат, когда-то принадлежавший Роналдиньо, Роналду, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Прекрасная страна, которая приняла меня и которую я полюбил, согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. Мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. И, к сожалению, видя, что происходит каждую неделю, я не могу опровергнуть это. Я согласен. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если далеко отсюда. Винисиус Жуниор нападающий «Реала»

Анчелотти тоже выступил с жёсткой речью на пресс-конференции.

«Не хочу сегодня обсуждать футбол. То, что произошло с Винисиусом — недопустимо. Убирать футболиста из-за плохой атмосферы на стадионе неправильно. Я должен менять футболиста из-за плохой игры, а не из-за расизма. Но то, что произошло сегодня, уже случалось, однако не в такой форме. Сейчас 2023-й — расизма не должно существовать. Единственный выход — останавливать игры. Рефери сказал, что есть определенный протокол, но весь стадион называл игрока обезьяной. Что ещё я должен говорить? Мне очень грустно», — сказал он.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1b1787d8ffc25bd9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246307&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео из официального сообщества okkosport в VK

Ла Лига уже объявила о начале расследования происходящего в матче, но президент Хавьер Тебас пошёл против большинства. И вместо поддержки наехал на Винисиуса: «Мы пытались объяснить вам, что такое Ла Лига и что она может сделать в случае расизма, но вы не пришли ни на одну из двух согласованных дат, о которых сами просили», — написал Тебас.

С ответом пришёл сам футболист: «И снова вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы напасть на меня… Я не ваш друг, чтобы говорить о расизме. Я хочу действий и наказаний».

Интересно, что в дело вмешался даже президент Бразилии. Он поддержал соотечественника и попросил ФИФА, УЕФА и Ла Лигу разобраться в случившемся.

Окружение рекомендует Винисиуса уйти из Мадрида. Что?!

Сразу после случившегося бразильская версия ESPN выкатила инсайд, что окружение бразильца рекомендует ему уйти из «Реала» из-за многочисленных расистских скандалов во время матчей. Также сайт добавил, что футболист взбешён случившимся, но пока склоняется к тому, чтобы остаться в клубе.

Фабрицио Романо добавил — Вини не собирается уходить из «Реала» и уже продлил контракт с клубом. AS сообщал, что соглашение заключено ещё в прошлом году и действует до лета 2027 года, однако ни одна из сторон об этом официально не объявила.