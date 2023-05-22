Кокорин — чемпион! Один из лучших этапов в карьере форварда

За тур до конца чемпионата Кипра АПОЭЛ уступил «Аполлону» — таким образом, первые потеряли математические шансы догнать «Арис» Кокорина, находящийся на первом месте. И пусть у них будет очная встреча в последнем туре, парни из Лимасола будут принимать гостей уже в чемпионском статусе. Это первый для «Ариса» титул в истории, и добыли его при непосредственном участии российского форварда!

Кокорин — лучший игрок Кипра

Александр — настоящая звезда клуба и чемпионата. В «Арисе» он — главное лицо на всех афишах, а директор клуба по маркетингу Алексей Дозорцев так говорил про форварда весной YouTube-каналу Nobel: «Кокорин — главная улыбка, звезда, душа и харизма “Ариса”. Есть большое количество людей, которые после перехода Саши завалили нас вопросами — как пройти на футбол, как приобрести билет, как купить майку Александра Кокорина».

Но Александр прокачал клуб не только медийно — он очень полезен на поле. В 20 играх регулярного чемпионата Кокорин оформил 9+4, а еще круче включился в плей-офф: за восемь встреч забил четыре мяча и отдал два ассиста. Таким образом, за 29 матчей у форварда 13+6 — очень достойно. Так посчитали и в Ассоциации футболистов Кипра и вручили Кокорину награду лучшему игроку года на Кипре.

Саша не скрывал эмоций: «Арис» — небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует, — здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории. Чемпионство — это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимасол, «Арис» — это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!".

Главный в «Арисе» — лэптоп-тренер из Белоруссии. Его отправляют в «Динамо»

Клуб из Лимасола добился успеха вместе с Алексеем Шпилевским — молодым белорусским тренером. Алексею Николаевичу всего 35 лет, но он уже успел поработать в Германии, Казахстане и на Кипре, а также завоевать два чемпионских титула. Среди прочего, Шпилевский пять лет трудился в молодежке «РБ Лейпциг».

У Алексея Николаевича редкое теперь амплуа лэптоп-тренера. Он один из немногих специалистов этой «школы», кто еще остался у руля и добивается успехов — в «Кайрате» его технологичный и агрессивный футбол привел к чемпионству, теперь вот титул есть и на Кипре. Ходят слухи, что Шпилевским интересуются в «Динамо», хотя, по данным «СЭ», бело-голубые делают ставку на Марко Николича.

Нельзя сказать, что у Шпилевского всюду идет гладко — в Казахстане игру его команды довольно быстро раскусили, и всего спустя полгода после чемпионства она рассыпалась: уступила первую строчку не только «Астане» (под руководством Тихонова), но даже «Тоболу». Через полгода после трофея Шпилевскому пришлось команду покинуть.

В Германии, где Алексей Николаевич возглавил «Эрцгебирге» из второго дивизиона, тоже не пошло — специалист был уволен после семи матчей. Зато в «Арисе» получилось отлично — уже спустя полтора года Шпилевский завоевал для клуба первый в его истории чемпионский титул.

Тренер очень доволен Кокориным и мечтает, чтобы тот остался: «Я не хочу каждый день комментировать возможное возвращение Саши в “Фиорентину”. Руководство занимается этим вопросом. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался. Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому, думаю, в конце должно быть все хорошо».

Если Кокорин и Шпилевский действительно останутся на Кипре, может получиться отличный союз. У «Ариса», построившего новую арену, наверняка глобальные планы, не ограничивающиеся только одним титулом. А еще у команды впереди квалификация Лиги чемпионов — хорошее приключения для обоих.