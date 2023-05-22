«Реал» выпустил официальное заявление по поводу расистского скандала с Винисиусом

В матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» бразилец был удален с поля, а после окончания игры заявил, что на протяжении всего матча подвергался оскорблениям со стороны фанатов. Ла Лига начала расследование по данному инциденту.

«Футбольный клуб “Реал” Мадрид хотел бы выразить благодарность за бесчисленные выражения любви, солидарности и уважения, полученные со всего мира в адрес игрока нашей команды Винисиуса Жуниора.

Проявления ненависти и расизма должны быть искоренены в нашем обществе навсегда, и именно об этом заявили деятели из всех слоев общества и из различных национальных и международных организаций после вчерашних событий на стадионе «Месталья».

Наш клуб благодарен высшему авторитету мирового футбола, президенту ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что матчи, на которых совершаются подобные преступления на почве ненависти, нужно прерывать.

Мы также выражаем благодарность президенту Бразилии Луле Да Силве, который призывает к серьезным действиям в решении этой проблемы, жертвой которой, по его словам, стал «молодой человек, который достиг успехов в жизни и который становится одним из лучших футболистов в мире».

Партнеры по команде Винисиуса также выразили ему свою солидарность и поддержку — как в «Реале», так и в других командах по всему миру. Легенды, игроки и тренеры, в том числе известные на международной арене, такие как Роналдо, Мбаппе, Рио Фердинанд, Неймар, Кака, Джейдон Санчо, Линекер, Роберто Карлос и Каземиро, а также десятки других звезд мирового футбола.

Произошедшие печальные события облетели весь земной шар и опозорили наш футбол, так как их осветили и осудили в главных международных средствах массовой информации. The Washington Post и L'Équipe, приведя лишь несколько символических примеров, очень убедительно подчеркнули серьезную проблему, стоящую перед испанским футболом.

И, наконец, мы удивлены комментариями президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, так как он, являясь главой испанского футбола и судейского корпуса, не смог предпринять какие-либо решительные действия в соответствии с протоколами ФИФА для предотвращения возникшей ситуации. Имидж нашего футбола серьезно испорчен и запятнан в глазах всего мира.

Его бездействие привело к беспомощности и уязвимости игрока нашей команды Винисиуса. Судьи, вместо того, чтобы действовать решительно и соблюдать нормативные протоколы, в большинстве случаев предпочли воздержаться и избежать принятия соответствующих решений. Вчера судья и ответственные за VAR уклонились от своих обязанностей и приняли несправедливые решения, основанные на частичных изображениях, которые были необъективны и привели к прямому удалению Винисиуса Жуниора.

К сожалению, то, что произошло вчера, и то, как к этому отнеслись судьи и VAR, воспринимается не как единичный инцидент, а как нечто, что происходило во многих матчах с участием нашей команды. Жертва преступления никогда не может быть привлечена к ответственности за преступление.

В силу всех этих причин мы глубоко обеспокоены тем, что Королевская федерация футбола Испании за данный период времени не предприняла никаких действий, несмотря на четкие и неоднократные тревожные сигналы, которые осуждает наш клуб.