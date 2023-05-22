«Ювентус» настигло правосудие. Теперь клуб останется без Лиги чемпионов

У «Ювентуса» большие проблемы. Они начались не сегодня, но теперь клуб наказали повторно, и отменить санкции в ближайшее время не получится. Естественно, штраф в виде снятия 10 очков сказался на положении команды в таблице.

В январе 2023 года «Ювентус» влип в новый скандал и получил серьёзное наказание. Правда, оно было не таким суровым, как в 2006-м. Тогда по итогам «кальчополи» туринский клуб выкинули из Серии А. В 2023-м — сняли 15 очков. Из-за этого «Ювентус» потерял сразу несколько позиций в таблице. Команда Массимилиано Аллегри рухнула с третьего места на десятое — казалось, что о Лиге чемпионов можно было забыть.

Что же натворил титулованный клуб? Его обвинили в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Клуб завышал трансферную стоимость футболистов, занижал данные о доходах сотрудников и скрывал истинный размер заработка футболистов. Во время пандемии «Юве» тайно выплатил 17 игрокам примерно € 60 млн. Боссы клуба публично утверждали, что футболисты пошли на частичное сокращение зарплаты, но переводили им деньги в обход закона.

Прежнее руководство «Ювентуса» подало в отставку ещё в конце 2022 года. Но, естественно, это не спасло менеджеров от наказания. От ведения футбольной деятельности отстранили:

Фабио Паратичи (бывший спортивный директор «Юве») — на 2,5 года;

Андреа Аньелли (экс-президент) — на два года;

Маурицио Арривабене (бывший генеральный директор) — на два года;

Федерико Керубини (бывший спортивный директор) — на один год и четыре месяца;

Павел Недвед (бывший вице-президент) — на восемь месяцев.

В апреле болельщики «Юве» получили хорошие новости — команде вернули 15 очков. На тот момент туринский клуб шёл на девятом месте с отставанием от зоны ЛЧ в девять баллов. А после возврата очков снова взлетел в топ-3. Впрочем, радоваться было рано. Федеральный апелляционный суд Италии должен был провести повторное расследование и вынести окончательный вердикт. А вот жалобу забаненных менеджеров отклонили.

21 мая издание Corriere dello Sport сообщило, что с «Ювентуса» снова снимут очки. Такое решение должны были принять на судебном заседании, которое запланировали на 22-е число. Прокуратура собиралась требовать наказания для клуба в виде снятия от 9 до 12 очков. Теперь известен итог: «Юве» лишился 10 очков и опустился на седьмое место в чемпионате Италии.

При этом разбирательство не завершится и продлится как минимум до августа. До нового вердикта «Юве» занимал второе место, а теперь снова покидает топ-4. Дополнительная проблема заключается в том, что вновь оспаривать вердикт нет смысла: федеральный апелляционный суд FIGC выносит решение по этой ситуации уже в третий раз.

Ранее министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти дал любопытный комментарий. По его мнению, с «Ювентуса» нужно снимать не очки, а лишить клуб стадиона.

«С чисто экономической точки зрения, если “Ювентус” сдал ложный отчёт, почему я должен снимать с них очки? — задаётся вопросом министр. — Если бы я рассуждал так же, как налоговая или полиция, я бы конфисковал их стадион, раз они единственная команда, которая построила собственный стадион. Я бы нанёс им экономический ущерб. Всю систему спортивного правосудия нужно немного переосмыслить, иначе получится бардак».