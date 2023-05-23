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23 мая, источник: Sport24

Красивый гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Шабабом»: видео

В матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» дома победил «Аль-Шабаб» (3:2).

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К 40-й минуте команда Криштиану Роналду проигрывала со счетом 0:2. В конце первого тайма один мяч отыграл Андерсон Талиска, а в начале второго тайма счет сравнял Абдулрахман Гариб. Победный мяч на 59-й минуте забил Роналду, которому удался красивый удар с линии штрафной.

За два тура до окончания национального чемпионата «Аль-Наср» располагается на второй строчке в таблице и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка.

Криштиану Роналду в новом клубе
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