«Астана» укрепила лидерство в чемпионате Казахстана
«Астана» в перенесенном матче 15-го тура КПЛ-2023 одержала победу над «Аксу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Астана» в перенесенном матче 15-го тура КПЛ-2023 одержала победу над «Аксу», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Павлодаре завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный гол на 74-й минуте забил защитник Тимур Досмагамбетов.
«Астана» набрала 28 очков и на пять баллов опережает «Ордабасы». При этом столичный клуб провел на два матча больше. У «Аксу» четыре очка и предпоследнее 13 место.