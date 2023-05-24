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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» укрепила лидерство в чемпионате Казахстана

«Астана» в перенесенном матче 15-го тура КПЛ-2023 одержала победу над «Аксу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

Матч в Павлодаре завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный гол на 74-й минуте забил защитник Тимур Досмагамбетов.

«Астана» набрала 28 очков и на пять баллов опережает «Ордабасы». При этом столичный клуб провел на два матча больше. У «Аксу» четыре очка и предпоследнее 13 место.

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