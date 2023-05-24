«Астана» укрепила лидерство в чемпионате Казахстана

Матч в Павлодаре завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный и победный гол на 74-й минуте забил защитник Тимур Досмагамбетов.

«Астана» набрала 28 очков и на пять баллов опережает «Ордабасы». При этом столичный клуб провел на два матча больше. У «Аксу» четыре очка и предпоследнее 13 место.