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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб чемпионата Казахстана проиграл семь матчей подряд

Павлодарский «Аксу» потерпел семь поражений подряд в КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Аксу"

Последнюю победу павлодарцы одержали 1 апреля над «Мактааралом» (2:1). Затем были поражения от «Окжетпеса» (0:3), «Кызыл-Жара» (0:2), «Атырау» (1:2), «Актобе» (1:2), «Каспия» (0:1), «Шахтера» (1:2) и «Астаны» (0:1).

Начало неутешительной серии пришлось на работу украинского специалиста Руслана Костышина. Затем команду принял казахстанец Вахид Масудов. При нем павлодарцы проиграли четыре матча кряду.

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