Клуб чемпионата Казахстана проиграл семь матчей подряд
Павлодарский «Аксу» потерпел семь поражений подряд в КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Павлодарский «Аксу» потерпел семь поражений подряд в КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последнюю победу павлодарцы одержали 1 апреля над «Мактааралом» (2:1). Затем были поражения от «Окжетпеса» (0:3), «Кызыл-Жара» (0:2), «Атырау» (1:2), «Актобе» (1:2), «Каспия» (0:1), «Шахтера» (1:2) и «Астаны» (0:1).
Начало неутешительной серии пришлось на работу украинского специалиста Руслана Костышина. Затем команду принял казахстанец Вахид Масудов. При нем павлодарцы проиграли четыре матча кряду.