Клуб чемпионата Казахстана проиграл семь матчей подряд

Последнюю победу павлодарцы одержали 1 апреля над «Мактааралом» (2:1). Затем были поражения от «Окжетпеса» (0:3), «Кызыл-Жара» (0:2), «Атырау» (1:2), «Актобе» (1:2), «Каспия» (0:1), «Шахтера» (1:2) и «Астаны» (0:1).