Мбаппе получит от «ПСЖ» 90 миллионов евро, если не покинет клуб летом

24-летний француз недоволен тем, как клуб поработал на рынке прошлым летом. Это касается тех, кто пришел в команду, и тех, кто покинул ее. Также раздражение у Мбаппе вызвал тот факт, что «ПСЖ» не выплатил положенный ему бонус до начала сезона.

Ранее стало известно, что форвард не собирается пользоваться опцией, которая позволяет ему продлить соглашение с парижанами до конца июня 2025 года. Возможность активировать эту опцию будет оставаться у игрока до конца июля 2023 года.