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21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе получит от «ПСЖ» 90 миллионов евро, если не покинет клуб летом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получит бонус в размере 90 миллионов евро, если не покинет клуб этим летом, сообщает RMC Sport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

24-летний француз недоволен тем, как клуб поработал на рынке прошлым летом. Это касается тех, кто пришел в команду, и тех, кто покинул ее. Также раздражение у Мбаппе вызвал тот факт, что «ПСЖ» не выплатил положенный ему бонус до начала сезона.

Ранее стало известно, что форвард не собирается пользоваться опцией, которая позволяет ему продлить соглашение с парижанами до конца июня 2025 года. Возможность активировать эту опцию будет оставаться у игрока до конца июля 2023 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 40 голов и сделал 9 результативных передач в 41 матче за команду во всех турнирах.

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