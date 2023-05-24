«Реал» победил «Райо Вальекано» благодаря голу Родриго на 89-й минуте матча

На гол капитана хозяев Карима Бензема на 31-й минуте встречи, гости ответили результативным ударом экс-игрока «Реала» Рауля де Томаса за 6 минут до конца основного времени. Победу мадридцам принес гол Родриго на 89-й минуте встречи.

Перед матчем болельщики и игроки «сливочных» устроили акцию в поддержку вингера Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям в игре прошлого тура против «Валенсии» (0:1).

«Реал» набрал 74 очка и вышел на второе место в ла лиге.

«Вильярреал» дома победил «Кадис» — 2:0. Дубль на счету Николаса Джексона.

«Желтая субмарина» закрепилась на 5-м месте с 63 очками. «Кадис» с 38 очками занимает 16-е место.

«Эльче» дома сыграл вничью с «Севильей» — 1:1. Гости открыли счет на 10-й минуте после гола Эрика Ламелы. На 18-й минуте встречи андалусийцы остались в меньшинстве после удаления Папе Гуйе. Через 7 минут Тете Моренте сравнял счет.