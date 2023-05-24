Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брайтон
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Кадис
20
Все события
22:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» победил «Райо Вальекано» благодаря голу Родриго на 89-й минуте матча

«Реал» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Реал
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

На гол капитана хозяев Карима Бензема на 31-й минуте встречи, гости ответили результативным ударом экс-игрока «Реала» Рауля де Томаса за 6 минут до конца основного времени. Победу мадридцам принес гол Родриго на 89-й минуте встречи.

Перед матчем болельщики и игроки «сливочных» устроили акцию в поддержку вингера Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям в игре прошлого тура против «Валенсии» (0:1).

«Реал» набрал 74 очка и вышел на второе место в ла лиге.

«Вильярреал» дома победил «Кадис» — 2:0. Дубль на счету Николаса Джексона.

«Желтая субмарина» закрепилась на 5-м месте с 63 очками. «Кадис» с 38 очками занимает 16-е место.

«Эльче» дома сыграл вничью с «Севильей» — 1:1. Гости открыли счет на 10-й минуте после гола Эрика Ламелы. На 18-й минуте встречи андалусийцы остались в меньшинстве после удаления Папе Гуйе. Через 7 минут Тете Моренте сравнял счет.

«Севилья» с 49 очками занимает 9-е место в ла лиге. «Эльче» замыкает турнирную таблицу с 21 очком.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:0
Райо Вальекано
Фоторепортажи
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь