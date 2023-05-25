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00:10 (мск), источник: ТАСС

«Интер» второй раз подряд выиграл Кубок Италии по футболу

ТАСС, 24 мая. Миланский «Интер» со счетом 2:1 обыграл «Фиорентину» из Флоренции в финальном матче Кубка Италии по футболу и стал обладателем трофея. Встреча прошла в среду на Олимпийском стадионе в Риме.

Интер
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе победителей два мяча забил Лаутаро Мартинес (29-я и 37-я минуты). У проигравших отличился Николас Гонсалес (3).

Первый гол Мартинеса стал для аргентинского футболиста сотым в составе «Интера» во всех турнирах. 25-летний нападающий является чемпионом мира 2022 года и обладателем Кубка Америки 2021 года. Он выступает за миланскую команду с 2018 года и провел 235 игр.

«Интер» стал обладателем Кубка Италии второй раз подряд, в финале прошлого турнира команда в дополнительное время обыграла туринский «Ювентус» со счетом 4:2. «Интер» выиграл Кубок Италии в девятый раз и делит второе место по этому показателю с «Ромой». Рекордсменом является «Ювентус», побеждавший 14 раз. «Фиорентина» становилась обладателем трофея шесть раз, в последний раз флорентийцы побеждали в 2001 году.

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