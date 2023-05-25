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00:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном»

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Манчестер Сити
БрайтонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Счет открыл полузащитник «горожан» Фил Фоден на 25-й минуте встречи. Через 13 минут нападающий «Брайтона» Хулио Энсисо сравнял счет.

«Манчестер Сити» досрочно выиграл чемпионат Англии. «Горожане» лидируют в турнирной таблице, набрав 89 очков. «Брайтон» располагается на 6-й строчке — 62 очка.

В заключительном туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» 28 мая. «Брайтон» встретится с «Астон Виллой» в этот же день.

Брайтон
1:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
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